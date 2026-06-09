NHK連続テレビ小説『風、薫る』が、ここにきて勢いを増している。6月3日放送の第48回は世帯視聴率16.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、番組最高を大幅に更新した。これに伴い第10週（6月1日〜5日）の週間平均は14.8％に達し、番組最高を記録する結果となった。【写真】「沼すぎる」ボサボサ頭に銀縁メガネ…クセ強の佐野晶哉序盤の第1週は14.3％、第2週13.6％と低空飛行が指摘され、「朝ドラ史上ワースト更新圏内