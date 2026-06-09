クマの目撃が相次いでいる宇都宮市で、きのう夜、「中学校内の雑木林にクマがいる」との通報が相次ぎ、警察などがクマを確認。周辺を包囲しましたが、すでにクマは移動したとみられています。宇都宮市内では、今月6日から市内でクマの目撃情報が40件以上相次いでいて、警察や猟友会などが捜索を続けています。警察によると、きのう午後7時ごろから、「宇都宮市立陽南中学校の東側の雑木林の中にクマが隠れている」という内容の通報