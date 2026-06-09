日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が９日、放送された。番組冒頭では総合司会の水卜麻美アナウンサーと火曜パーソナリティーを務めるお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大が雨が降る中、屋外から傘をさして番組スタートのあいさつをした。そこで水卜アナは「梅雨に入るとちょっと頭が痛かったり、気の持ちようを含めて体調をくずしがちだなと思うんですけど、何か気を付けていることはありますか？