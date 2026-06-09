大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務め、３月末で同局を退社した増田紗織アナウンサーが、検定試験に合格したことを報告した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と書き始め、「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け継いだお着物もあったので、お着