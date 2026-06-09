今年も7月1日から「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026」が全国488のパティスリーやホテルのレストランなどで一斉にスタートします。今年の共通スイーツテーマはフランス伝統菓子「シャルロット」。そしてシャルロットと言えば大阪の「POIRE de Jeunesse 堂島」。シャルロットを提供する同店は、なんと店内までもが「シャルロット」風！遊び心に富む個性的なお店は必