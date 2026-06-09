トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米東部マサチューセッツ州の連邦地裁は8日、トランプ政権がITなどの専門技能を持つ外国人労働者向けのビザ手数料を大幅に増額した措置は違法だとして無効とする判断を示した。措置により米国民の雇用を守る姿勢をアピールした政権には逆風となる。政権は控訴する見通し。ビザは約50万人が就労する「H―1B」。強硬な移民対策を掲げるトランプ大統領が昨年9月、手数料を従