1999年に放送されたドラマ「リング〜最終章〜」「らせん」の“最恐キャラ”貞子役で大ブレークした俳優の木村多江さん（55）が6月11日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に5年ぶりに出演します。【写真】5年ぶりに「徹子の部屋」に出演する木村多江さん木村さんは1971年、東京都生まれ。2005年に結婚し、現在は18歳になる娘のママさんで、番組ではテレビ初告白となる娘さんのエピソードを