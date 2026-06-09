私はミサコ（38）。姉妹2人を育てています。長女の影響で次女のアキ（小4）は、小1のときからスイミングスクールに通っています。すると、アキの才能はずば抜けていたようで、楽々と実力を伸ばしていきました。その姿を見て、目標を高くもつお友だちは心が折れてやめていってしまいました。すると、アキは心底傷つき、すっかりスクールを楽しめなくなってしまったのです。私がスクールのコーチに相談すると、街にある別の大きなス