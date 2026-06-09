サッカーのW杯北中米3カ国大会の決勝会場となるスタジアム＝米ニュージャージー州イーストラサフォード（ゲッティ＝共同）米研究機関クライメート・セントラルは9日までに、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を前に、地球温暖化による気温上昇で選手がパフォーマンスを損なう可能性が高まっているとの分析結果を公表した。大会は16会場で全104試合が行われ、うち97試合で回復力などが低下する暑さになる恐れがある