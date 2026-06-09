フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、7日に放送された「父と息子の屋台ラーメン〜令和の赤ちょうちん物語〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。貴雄さん(左)と常連客(C)フジテレビ埼玉・大宮の繁華街の片隅に夜になるとともる赤ちょうちん。今どき珍