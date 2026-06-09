（若狭敬一アナウンサー）皇族数を増やすのは簡単ではなさそうですね。 【写真を見る】現在16人…皇族数を確保するための2案とは？その際 改正が必要となる｢皇室典範｣とは【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）取材した皇室解説者の山下晋司さんによりますと、2つの案とも先が読めない、不確定要素が多いため、今後増えていくかどうかはわからないというお話でした。 さて、今回示された案なんですが、こちら