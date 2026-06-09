俳優の木村多江が、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。木村多江＝テレビ朝日提供現在55歳の木村が18歳になる娘のエピソードを初告白。愛娘は英語を習得するために高校を中退し、オーストラリアへ留学した。今やタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどの実力で、小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から、起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から語る。倒れ