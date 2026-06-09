国の「インテリジェンス強化」をめぐって、外務省・防衛省・警察庁の縄張り争いが激化している。その第一幕の舞台、国家情報局長の座は紆余曲折を経て「ほぼ既定路線」へ。そして焦点は“その次”へと移りつつある。（竹場四郎／ジャーナリスト）※敬称略※「新潮QUE」で配信中【「国家情報局」「対外情報庁」のトップは誰の手に外・防・警「三国志」の行方】の記事を再編集したものです。国家情報局長の座は国の情報力強化