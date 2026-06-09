「阿倍続投」の可能性もあった巨人・阿部慎之助前監督（47）が家庭内で長女を暴行した容疑で現行犯逮捕されたのは5月25日のこと。翌日にはその後を橋上秀樹監督代行が引き継ぐことが発表されたが、これを機に次期監督選びが本格化したことは間違いない。巷間伝えられる中、現時点で最も可能性が高いのは誰なのか。【写真を見る】阿部前監督が“推し活”した「3人のお気に入り選手」事件前にさかのぼって話を進めてもらおう。「