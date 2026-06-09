今国会での改正が現実味を帯び衆参両院の正副議長は5日、安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策に関する「立法府の総意」の取りまとめ案を決定。具体的には「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」と「旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える」の2案で、13党・会派が出席する全体会議を開いて説明を行った。宮内庁内からは「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」案について期待する声があがっていることはすでにお