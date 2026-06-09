元横綱白鵬（41）の率いた宮城野部屋がついに“完全消滅”した。これで彼の元弟子による部屋再興の芽はなくなった。決定を下したのは、八角理事長（62）が指揮を執る日本相撲協会。“白鵬に対する仕打ちが、いくらなんでもひど過ぎやしないか”と批判する声が相次いでいる。＊＊＊【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込む」衝撃の瞬間を捉えた！二所ノ関部屋の“下品過ぎる”飲み会あまりの不意打ち「あまりの不意打ちに、白鵬