米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32） 米2年債 4.162（+0.015） 米10年債4.564（+0.034） 米30年債5.039（+0.044） 期待インフレ率2.362（-0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。米国債利回りは下げて始まったものの上昇に転じている。市場では、予想を上回る堅調な米雇用統計やインフレ圧力の高まりを背景に、年末までにＦＲＢが追加利上げを実施す