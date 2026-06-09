上値に慎重ながらも１６０円台を固める展開＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しが出て１６０円台に戻す展開。１６０円を割り込むと押し目買いも見られ、介入警戒から上値に慎重ながらも１６０円台を固める展開が見られた。 週末にイスラエルとイランとの間でミサイル攻撃の応酬が発生していたが、イランが軍事作戦の終了を宣言したこともあり、ドル高の動きは一服していたものの、ドル円は下値での買い