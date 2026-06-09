タレント、モデルの佐藤栞里（35）が8日放送されたTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に月曜パートナーとして出演。ゲストで友人のフリーアナウンサー川田裕美の自宅で激痛に見舞われた体験を明かした。2人がとても仲が良い関係であるエピソードなどを話し盛り上がった流れで、川田が「栞里ちゃんのピンチも1回救ったことがあって」と話し出した。佐藤は「本当に救世主なんで」と応じると、川田はその時のことについて「一緒に