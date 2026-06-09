主演・高橋一生が究極の二役に挑んできた社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日6月9日（火）、同ドラマの最終話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！「あかり商店街」の悲劇を阻止するべく、“未来の記憶”を駆使しながら奔走し、同時に“根尾光誠”を殺した犯人が誰なのかを追い求めてきた、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）。しかし、その英人の言動によって数々の歴史