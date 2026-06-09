7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートするドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』の追加キャストとして、鈴木杏樹、池田鉄洋、星乃あんな、田中偉登、渋谷謙人、有澤樟太郎、日比美思、岐洲匠の出演が発表された。 参考：田中麗奈×古川雄大×前田公輝×尾崎匠海、『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』クランクイン 本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情