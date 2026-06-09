6月10日に最終回を迎える日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』がクランクアップを迎え、W主演の波瑠と麻生久美子、田中直樹からコメントが到着した。 参考：名探偵の“謎解きルーティン”はなぜ必要？『LOVED ONE』『月夜行路』の意外な共通点 本作は、秋吉理香子による『月夜行路』『月夜行路 Returns』（ともに講談社）を原作とする痛快文学ロードミステリー。仕事漬け