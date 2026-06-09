北陸新幹線の敦賀延伸により、首都圏からグッと身近になった福井県の若狭エリア。その絶景スポットである「三方五湖」と「レインボーライン山頂公園」で、2026年6月13日(土)・14日(日)の2日間限定で「三方五湖梅雨まつり」を開催します。本記事では、雨情と新緑が美しい梅雨ならではの景色を堪能できる「4つの特別体験クルーズ」の詳細や、福井の名物グルメ、両施設を満喫できるおトクな共通チケットの活用法を徹底解説。週末の北