韓国チアリーダーのチョ・イェリンが、何気ない近況投稿でファンを魅了している。【写真】チョ・イェリン、水着から零れ落ちそうな圧巻スタイルチョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。「スンイとデート」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるカフェのテラス席でカメラに向かってポーズを取るチョ・イェリンが写っている。白のスクエアネックトップスに黒のミニスカートを合わせた