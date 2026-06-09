私たちが「一生のうちにスマホを見る時間」は、平均で14年以上。そんな衝撃的な事実とともに、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した話題の1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付けるスマホの落とし穴を解説します。SNS企業は、無料提供でなぜ儲かるかYouTubeやSNSが無料でも成り立つ理由は、シンプルです。私たちの「時間」