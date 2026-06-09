日本HPは6月5日、イタリアの自動車メーカー「フェラーリ」とコラボレーションした限定ノートPC「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」を発表した。価格は99万円。世界限定4999台の販売となり、ECストア「HP Directplus」で7月上旬から受注を開始する。●ガラス底面 車内インテリアと同じレザー フェラーリらしい一台に限定モデルは、両ブランドのエレガンス、パワー、そして職人技の本質を体現したノートPC。特注のパ