【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらの特別番組『「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩-Lilas, From Street to Dreams-』が、6月14日16時25分より日本テレビで放送される（関東ローカル）。 ■韓国の国民的歌手との交流も 『ありのままの幾田りら』は、この番組を提供するCOACHのグローバルアンバサダーを務める幾田りらに密着したドキュメンタリー番組。