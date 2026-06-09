9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1580円高の6万5400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1375.40円高。出来高は1万7735枚だった。 TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比53ポイント高、TOPIX現物終値比46.62ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65400 +1580 17735 日経225
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