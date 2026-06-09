元阪神の赤星憲広さんが交流戦で優勝するチームを予想しました。赤星さんはソフトバンクと予想。その理由について「やっぱり1番の正木（智也）選手が出塁して、4番の栗原（陵矢）選手が返すという形がすごく確立しているんですよね」と打線のつながりに注目。続けて「残り6試合あるんですけど、ある程度の得点というのが計算できそうなんですよ」と、交流戦トップの得点力を絡めて説明しました。あす9日から本拠地でセ・リーグ首位