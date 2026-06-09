阪神はきょう9日から敵地でソフトバンクとの3連戦を迎える。初戦の先発は球団初となる2日連続スライド登板となる才木。福岡への移動も含めて難しい調整を強いられるが、首脳陣の信頼の高さがうかがえる。相手は6勝、防御率1点台の大津。ハイレベルな投手戦が予想される。2戦目は大竹が古巣相手のマウンドへ。昨年は甲子園で5回無失点と好投し白星をマーク。かつての同僚たちをなで斬る。投げ合うのは昨年、チームが白星を献上