◇プロ野球セ・パ交流戦楽天ｰ巨人(9日、楽天モバイル)巨人の則本昂大投手が、9日に行われる古巣・楽天戦に向けて意気込みを語りました。今季から巨人に移籍した則本投手は、ここまで7試合で1勝3敗、防御率4.08の成績。前回登板のオリックス戦では6回途中2失点で待望の移籍後初勝利をあげました。9日は昨季までプレーした楽天の本拠地での先発登板。チームは2つの引き分けを入れて4連勝となっており、「個人的な感情で言えば楽し