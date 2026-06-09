ソフトバンクの近藤が、9日からの阪神3連戦出場に意欲を見せた。5日のDeNA戦で右足首付近に死球を受け途中交代。翌日から2試合を欠場した。走塁面に不安は残るもののバットを振ることに関しては支障はない。患部は順調に回復し「阪神戦で出られたらと思っています」と話した。安打製造機の復帰に期待がかかる。