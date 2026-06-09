安田記念を制したシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）が激走から一夜明けた８日、美浦トレセンの馬房で元気な姿を見せた。帰厩したのはレース当日の午後７時３０分過ぎ。担当の田端厩務員は「レース後はだいぶ気持ちが高ぶっていましたが、一夜明けてだいぶ落ち着いています」と説明。「何より国枝厩舎が大事に管理してきてくださったことに感謝しています。転厩でこういう素晴らしい馬のバトンを渡していただけて、もうひ