千葉・鎌ケ谷の2軍施設に総額約4億円を投入して新設された日本ハムのトレーニング施設「Fパフォーマンス・ラボ」がお披露目された。6日から運用が始まった同施設は約400平方メートル。最新トレーニング器具に加え、動作解析システム「スポーツ・バイオメカニクス」のラボも併設された。30年をメドに2軍の北海道移転が決定している中、小村勝球団社長は「“なぜこんなにお金をかけるんだ”という声もあるが、選手は一年一年が