WBC台湾代表の日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）投手（21）が8日、本拠地エスコンフィールドでの1軍投手練習に参加した。6日から投手練習に合流しており、この日は軽めのキャッチボールなどを実施。11日のDeNA戦（エスコン）で今季初先発する見通しで、来日3年目で待望の初勝利に期待がかかる。「いつもの自分の力を出せれば良いのかなと思っている」初出場した今年3月のWBCでは1次ラウンド2試合に登板。タイブレークで勝