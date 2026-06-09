「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）超豪華メンバーが顔をそろえた春のグランプリ。注目は歴代最多の得票数でファン投票１位に輝いたクロワデュノールだ。勝てばＧ１・３連勝で、史上初の大阪杯、天皇賞・春との“春の古馬３冠”を達成する。それに待ったをかける一番手はファン投票２位の昨年覇者メイショウタバル。大阪杯では２着に敗れたが、先週の安田記念で勝利した武豊を背にリベンジに臨む。強豪がそろった今年のドリ