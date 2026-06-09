タイの警察当局は、カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられる日本人の男を拘束しました。タイメディアなどによりますと、首都バンコク近郊のスワンナプーム国際空港で7日、日本人の菅原孝文容疑者（31）が拘束されました。菅原容疑者は、カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられ、SNSで勧誘した日本人をカンボジアに渡航させ、詐欺拠点で働かせるなど人身取引にも関与していた疑いがあるというこ