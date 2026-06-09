イスラエルのネタニヤフ首‌相は、イランへの攻撃を停止したと表明したうえで、再び攻撃を受けた場合には「力で応じる」と強硬な姿勢を示しました。ネタニヤフ首相は8日、イランとの攻撃の応酬が再燃して以来、初めてテレビ演説を行い、レバノンを拠点とする親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点や、イランの軍事・経済目標を攻撃したと説明しました。そのうえで、現在は攻撃を停止しているものの、イランが再R