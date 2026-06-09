「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）近年まれに見る豪華メンバーが集結した今年の春のグランプリ。データ的にも、３頭が各項目をクリアするというハイレベルな争いとなった。そんななか、データ班が推奨するのはメイショウタバル。今年も武豊とのコンビで他馬を寄せつけない逃走劇を見せ、連覇を成し遂げてくれるはずだ。▼傾向（過去１０年）上半期の総決算。有馬記念と同じくファン投票で出走馬が決められるドリームレー