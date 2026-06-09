俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。中学卒業後に芸能の道へ進み、背中を押した父の言葉を明かした。【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香戸田は12歳でNHK朝ドラ『オードリー』で大竹しのぶの幼少期役でテレビデビューした。芸能を志すきっかけは「よくNG大賞とかってテレビであったじゃないですか。あれで、お芝居をやっている人たちが楽しそう