6月10日の「時の記念日」を前に、シチズン時計（東京）が20代以上の働く男女400人に、どれくらいの時間で動画広告を「長い」と感じるか尋ねたところ、「30秒」との回答が全体の39.5％で最多だったことが分かった。それより短い秒数を答えた人も含めると8割超に達し、担当者はショート動画の広がりで「タイパ（時間対効果）重視の傾向が広告視聴にも表れたのではないか」と分析している。同社の調査によると「30秒」に次いで「1