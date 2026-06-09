9日午前5時47分ごろ、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮崎県南部山沿いで、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の小林市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮崎県小林市■震度1□宮崎県都城市高原町気象庁の発表に基づき、地域ご