テレビ東京で7日、『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜後8：50）が放送され、23歳夫＆28歳妻の芸人夫婦が登場した。【写真】“交際0日婚”！番組で驚きの馴れ初めを明かした偽佐々木＆笊祭番組が練馬駅で取材したのは、お笑い芸人の笊祭（28）。芸歴は1年目で、高卒で就職して7年間、自動車部品の検査をしていたという。自宅に着くと、夫でお笑いトリオ・花の偽佐々木（22）も迎えた。偽佐々木も芸歴は1年目。2人