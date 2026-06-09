鷹のキーマンが出直しを図る――。ソフトバンクの大関友久投手（２８）は今季ここまで２勝４敗、防御率５・５５。昨季「最高勝率」のタイトルを獲得した左腕が苦しんでいる。状態の波が激しい。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）は自己ワーストの４被弾で５回８失点。その前の先月２９日の広島戦（みずほペイペイ）では１安打完封勝利を挙げていただけに、別人のような結果だった。７日に出場選手登録抹消。シーズン序盤から不安定な