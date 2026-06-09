強い獅子が復活の兆しを見せている。就任２年目の西口監督率いる西武が、昨季までの王者・ソフトバンクに２ゲームの差をつけ、首位を快走中だ。昨季まで３年連続でＢクラスの低迷期から、再整備が進んだのがリーグトップの防御率２・４８を誇る投手陣。中でも目覚ましいのが、昨季までのエース・今井が抜けた穴を感じさせない先発陣の充実ぶりだ。今オフに米球界挑戦の可能性がある防御率１・１９の高橋光成、同０・７５の平良