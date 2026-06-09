ノアの?狂乱のプリンス?清宮海斗（２９）が、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也との初の一騎打ちへ、スランプ脱出を誓った。「オールレべリオン（ＡＲ）」を率いる清宮は、晴斗希と組んで出場した「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ａブロック公式戦（５月３０日、後楽園）で、ＧＨＣタッグ王者の内藤＆ＢＵＳＨＩに勝利。試合後に内藤からシングルを要求され、７月１８日大阪大会での対戦が決