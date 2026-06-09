カーリングの日本選手権２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦が行われ、２０２４年大会覇者のＳＣ軽井沢クラブが五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に８―０で圧勝し、２連勝を飾った。注目の一戦で衝撃的な快勝劇に導いたのが、今季加入した最年少メンバーの川田亜依（１７）だ。チーム倉敷として１２歳で出場した２１年の同大会ではＬＳに１―１９で敗戦。「自分にとっては憧れの選