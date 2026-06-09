セ・リーグの優勝争いは三つ巴の様相を呈している。阪神、ヤクルト、巨人が1.5ゲーム差以内にひしめきあい、3位・巨人と4位・DeNAは6ゲームの差。さらに大きく離れた最下位に沈んでいるのが中日だ。その中日は、交流戦で4連勝と絶好のスタートを切ったが、その後は1勝7敗。開幕から逆転負けが目立つ状況は変わらず、2年ぶりの最下位も視野に入る苦しい状況となっている。そんなチームを象徴するプレーが7日の西武戦で見られ