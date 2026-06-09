飼い主さんとだるまさんが転んだで遊んでいる猫さん。途中までは順調だったものの、飼い主さんと距離が近づいてくると、甘えたい気持ちが我慢できなくなってしまったようです。動画は1.6万回以上も再生され、「ダルマさん。母さん何してるの？」「穏やかなにゃんこ」とのコメントが集まっています。 【動画：猫と『だるまさんがころんだ』で遊んでみたら→途中までは上手くいっていたのに…『思っていたのと違う展開』】 だる