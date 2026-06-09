猫と暮らす部屋に『ゴキブリ』がでたときの対処法 ゴキブリを見つけた瞬間に愛猫が夢中で追いかけ始めることがあります。しかし、対処方法によっては猫に危険が及ぶ場合もあるため注意が必要です。まずは猫の安全を確保しながら、落ち着いて対処することが大切です。 1.ハエたたきや丸めた新聞紙などで叩く まず紹介するのは、ハエたたきや丸めた新聞紙などで物理的にゴキブリを退治する方法。昔ながらの方法で難